Trafoda yaşanan patlama korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Hastane Camii önünde bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen nedenlerden dolayı ilk olarak patlama ardından da yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken elektrik arıza görevlileri de elektrik akımını kesti. Elektrik akımının kesilmesinin hemen ardından olay yerinde bulunan itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda elektrik trafosunda zarar meydana geldi.