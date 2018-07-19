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19 Temmuz 2018 15:07

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

19 Temmuz 2018 15:07


Kaza, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünde meydana geldi. Cemil Ş. (38) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu Cemil Ş. ve Mustafa Bozkurt (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen vatandaşlar tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Bozkurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsü Cemil Ş.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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