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10 Ağustos 2018 16:38

Traktör kahvehaneye daldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde freni tutmayan traktör, kahvehanenin duvarından içeri girdi.

Traktör kahvehaneye daldı

10 Ağustos 2018 16:38


Olay, Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi. Sabri Yılmaz yönetimindeki 02 DY 554 plakalı traktör yokuş aşağı ilerlerken freni tutmadı. Bunun üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek köydeki Cemil Cebe’ye ait kahvehanenin duvarından içeri girdi. Şans eseri kahvehanede bulunanlar yaralanmazken, traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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