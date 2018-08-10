Traktör kahvehaneye daldı

Olay, Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi. Sabri Yılmaz yönetimindeki 02 DY 554 plakalı traktör yokuş aşağı ilerlerken freni tutmadı. Bunun üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek köydeki Cemil Cebe’ye ait kahvehanenin duvarından içeri girdi. Şans eseri kahvehanede bulunanlar yaralanmazken, traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.