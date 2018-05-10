TUBİTAK fuarında deprem standı dikkat çekti

Kahta Kubilay Ortaokulu öğrencileri TUBİTAK 4006 Projesi kapsamında hazırladıkları projelerini bilim fuarında sergiledi. Birçok projenin yer aldığı TUBİTAK bilim fuarında deprem standı dikkat çekti. Samsat’ta meydana gelen depremlerin ardında fuarda depremle alakalı standın yer alması katılımcılar tarafından ilgi gördü. Fuarı gezen katılımcılar daha sonra Kubilay Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin hazırladığı gösteriyi izledi. TUBİTAK Bilim Fuarı hakkında konuşan Kubilay Ortaokulu Ahmet Karababa, “Öğrencilerin bilimi öğrenme ve kavrama konusunda bilim fuarları çok önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimiz, genç mucitlerimiz fuarda hünerlerini sergilediler. Hazırlanan projelerin hepsi ayrı ayrı bir önem arz ediyor. İnşallah bu gençlerimiz, kendilerini daha da geliştirerek ülkemize yeni güzellikler kazandırırlar. Genç mucitlerimiz, engelden kaçan robot, DNA ikili sarma modeli, işitme engelliler için kapı zili ve deprem sensörü gibi birçok icatlarını sergiledi. Samsat ilçemizde art arda meydana gelen depremlerden sonra depremle ilgili projenin de fuarda yer alması çok önemli. Bu fuarın düzenlenmesinde bize destekte bulunan Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’e, fuarın hazırlanmasında emeği olan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Genç mucitlerin projelerinden çok memnun kaldığını belirten Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise, “Öğrenciler birbirinden güzel icatlara imza atmış. Onların hayalleri, ülkemizin yarınlarını aydınlatacaktır. Hayallerini gerçekleştirebilmeleri için çok çalışmaları ve çok kitap okumaları gerekir. Bizlerde öğrencilerimizin yapacakları her türlü çalışmada yanlarında olacağız. Kendini bilimsel olarak sürekli yenileyen dünyaya ayak uydurmak, 21. Yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini takip eden gençliğin yetişmesi için önemlidir. Ayrıca bu tür projeler öğrencilerin üretici yönlerini geliştirdiği için de ayrı bir öneme sahiptir. Bu fuarın gerçekleşmesinde emeği olan Kubilay Ortaokulu Ahmet Karababa, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kubilay Ortaokulunda gerçekleştirilen fuara Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçedeki okulların idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.