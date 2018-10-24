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Tuğgeneral Karsavuranoğlu Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

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Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.


Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu ara sınıflarına öğrenci temini konusunda bilgilendirme yapmak üzere Adıyaman Üniversitesine gelen Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Rektör Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.


Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Ali Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette Tuğgeneral Karsavuranoğlu Adıyaman Üniversitesi Onur Defterini imzaladı. Ardından Rektör Gönüllü, Tuğgeneral Karsavuranoğlu'na Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerinden Cendere Köprüsünün maketini hediye etti. Ziyaretin ardından bilgilendirme toplantısı için Vehbi Koç Konferans Salonuna geçildi. Toplantıda Tuğgeneral Karsavuranoğlu Mühendislik Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hava harp okulu hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refet karadağ, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ilgi ile izlediği bilgilendirmede Hava Harp Okulundaki eğitimler hakkında bilgi verildi.


Bilgilendirme toplantısının ardından Ana Jet Üs Komutanı Hv. Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Rektör Gönüllü ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezdi.

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