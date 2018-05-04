TÜGVA Liselerarası Futbol Turnuvası sona erdi

Gölbaşı İlçe Stadyumunda düzenlenen TÜGVA Liselerarası Futbol Turnuvasına 8 takım katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, kupa töreninde yaptığı konuşmada, centilmenlik içinde geçen bu turnuvaya okulların verdiği destekten dolayı hem öğrencilere hem de öğretmenlere teşekkür etti. TÜGVA İlçe Temsilcisi Yakup Deniz ise konuşmasında, ilçedeki gençleri futbol turnuvasında bir araya getirmekten mutlu olduğunu belirtti.

Daha sonra turnuvada dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise turnuvaya katılan sporculara bisiklet hediye etti.