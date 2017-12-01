TÜGVA yönetim kurulu üyeleri Başkan Özdemir ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, TÜGVA İl Başkanı İdris Toprak’a ilçe hakkında kısa bilgiler ve belediyenin projeleri konusunda çalışmalarını anlatarak ilçeyi her geçen gün daha da modernleştirmek ve geliştirmek için sürekli çalıştıklarını ifade ederek, kendilerini ziyaret eden TÜGVA İl temsilciliğine teşekkürlerini sundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Başkanı İdris Toprak, burada yaptığı konuşmada, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in ilçeyi güzelleştirdiğini ve geliştirdiğini belirterek yapılan projelerin ilçenin tamamına hitap edilecek şekilde planlandığını gördüğünü ifade etti. Başkan Toprak, konuşmasının devamında TÜGVA olarak Adıyaman ve ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e TÜGVA İl Başkanı İdris Toprak tarafından Kuran-ı Kerim hediye edildi. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir de İl Başkanı Toprak’a süs eşyası hediye etti.