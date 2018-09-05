Tüm uyarılarına rağmen düğünde yine silahlar konuştu

Silah sesleri zaman zaman düğünde çalınan müzik sesini de bastırdı

Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde yapılan bir düğün törenine katılan magandalar ellerindeki tabancalarla çevredeki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş etti. Bazı magandalar halay çekerken bazı magandalar ise pist ortasından havaya atdeş açtı. Çatışma seslerini aratmayan silah sesleri zaman zaman düğünde çalınan müzik seslerini de bastırdı

Silahların gölgesinde gerçekleşen düğünde herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı öğrenildi