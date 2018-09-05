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05 Eylül 2018 11:10

Tüm uyarılarına rağmen düğünde yine silahlar konuştu

Adıyaman’da, bir düğünde ortaya çıkan magandalar çevredeki onca davetliye aldırış etmeden tabancalarla adeta gökyüzünü taradı.

Tüm uyarılarına rağmen düğünde yine silahlar konuştu

05 Eylül 2018 11:10

Silah sesleri zaman zaman düğünde çalınan müzik sesini de bastırdı


Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde yapılan bir düğün törenine katılan magandalar ellerindeki tabancalarla çevredeki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş etti. Bazı magandalar halay çekerken bazı magandalar ise pist ortasından havaya atdeş açtı. Çatışma seslerini aratmayan silah sesleri zaman zaman düğünde çalınan müzik seslerini de bastırdı


Silahların gölgesinde gerçekleşen düğünde herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı öğrenildi




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