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13 Temmuz 2018 14:55

TÜMŞAD Başkanı Erdengi’den 15 Temmuz mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Başkanı Hacı Erdengi, 15 Temmuz’un yıl dönümünde mesaj yayımladı.

TÜMŞAD Başkanı Erdengi’den 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2018 14:55


TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütünü şiddetle kınadığını dile getirdi.


Hacı Erdengi yayımladığı mesajında, “Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu, Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine yuvalanmış FETÖ /PDY mensubu, asker kılığına girmiş hainler tarafından ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini,15 Temmuz yıldönümünde bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyoruz.


Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiştir. Bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını hiçe sayarak , engellemiştir.


Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır.


Ayrıca, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya ve hainlere bir kez daha haykırmıştır.


Bu vesile ile Vatan,bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” diye konuştu.




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