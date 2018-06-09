Tunceli Gazisi Mustafa Deniz, memleketi Besni’ye getirildi

Tunceli Gökçek kırsalında el yapımı mayının patlaması sonucu yaralanan Besnili Astsubay Gazi Mustafa Deniz, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Besni Devlet Hastanesinde tekrardan tedavi altına alındı.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Helli ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel ile birlikte Gazi Mustafa Deniz’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gazi Mustafa Deniz’i ortopedi servisinde tedavi göreceğini söyleyen Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Helli, "Gazimiz Mustafa Deniz’in herhangi bir eksiği olduğunda hemen tamamlayacağız. Şuan herhangi bir sıkıntısı yok. Ortopedi hekimimiz gerekli muayeneyi yaptı. Gazimizi en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, gazi Mustafa Deniz’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak; "Vatan için şehit olmak bir gurur ama gazi olmakta önemli bir gururdur. Bunlar herkese nasip olacak şerefler değil. Gazimizin yanındayız. Bize ne düşüyorsa da yapmaya hazırız" diye konuştu.

Gazi Astsubay Mustafa Deniz ise olay anını anlatarak, kendisinin arkadaşlarını mayınlara karşı duyarlı olması hususunda uyardığını ancak kendisinin mayına bastığını dile getirdi.