Turanlı depremzedeler ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, 24 Nisan tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Samsat ilçesine ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem, MHP İlçe Başkanı Bekir Berk ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Turan ayrıca, Sincik ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz ve İl Genel Meclis üyeleri Abuzer Yaşar ve Ramazan Karaca ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Gerger ilçesinde ise İlçe Başkanı Emin Alpaslan ve teşkilatı ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, teşkilatların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, Beraat Kandilinden dolayı mesaj yayımladı.

Turanlı mesajında, “Üç ayların müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin vesilesiyle başta hemşerilerimin olmak üzere İslam dünyasının üzerinde yer alan her türlü sıkıntının kalkmasını diliyorum. Yeryüzünde terörün son bulduğu, insan hak ve hürriyetinin kısıtlanmadığı, acı ve gözyaşının olmadığı bir dünyanın var olması dileğiyle hemşerilerimin, ülkemin ve İslam dünyasının berat kandilini kutluyorum” diye konuştu.