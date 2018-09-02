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02 Eylül 2018 15:30

Türbe çevresindeki toplanmayan çöplere tepki

Adıyaman’ın Zeynal Abidin Türbesi civarında bulunan çöplerin toplanmaması tepkilere neden oluyor.

Türbe çevresindeki toplanmayan çöplere tepki

02 Eylül 2018 15:30


Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü üst tarafında bulunan Zeynal Abidin Türbesinde yer alan çöplerin bir süredir alınmamasından şikayetçi olan vatandaşlar çöplerin kötü koku ve hoş olmayan bir görünüme yol açtığını belirttiler. Vatandaşlar tarafından çöp konteynırlarına atılan çöpler, konteynırların ilgililer tarafından boşaltılmamasından dolayı oldukça rahatsız olduklarını konteynırların dolmasından dolayı çöplerin taştığını da belirten vatandaşlar, “Bu çöpler bir süredir alınmıyor ve ondan dolayı da oldukça pis kokular ortaya çıkıyor. Bizler bu çöplerin biran önce alınmasını ve çöplerin belirli aralıklarla toplanmasını istiyoruz” diye konuştular.




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