Türbe çevresindeki toplanmayan çöplere tepkiler sürüyor

Adıyaman'ın Zeynal Abidin Türbesi civarında bulunan çöplerin toplanmaması tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü üst tarafında bulunan Zeynal Abidin Türbesinde yer alan çöplerin bir süredir alınmamasından şikayetçi olan vatandaşlar çöplerin kötü koku ve hoş olmayan bir görünüme yol açtığını belirtti. Vatandaşlar tarafından toplanarak çöp konteynerlerine atılan çöplerin uzun bir süredir toplanmadığını vurgulayan vatandaşlar, konteynerlerinde bulunan çöplerin ilgili kurumlar tarafından alınmasını istediler. Çöp konteynerlerinin dolmasından dolayı çöplerin konteyner çevresine döküldüğünü de söyleyen vatandaşlar, bu durumdan dolayı oldukça rahatsız olduklarını çöplerin biran önce alınmasını ve çöplerin belirli aralıklarla toplanmasını istediklerini söylediler.