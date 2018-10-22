Turgut Reis Mahallesi yeni taziye evine kavuşuyor

Son olarak Adıyaman'ın en işlek mahallelerinden bir tanesi olan Turgut Reis Mahallesinde taziye evi inşaatına başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri temel kazısı yaptı. Turgut Reis Mahallesinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Zombaba Camiinde bulunan mevcut taziye evinin yetersiz olmasından dolayı caminin hemen yakınında bulunan alanda başlattıkları çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Mahallelerinde eksikliği oldukça fazla şekilde hissedilen taziye evinin inşaat çalışmalarına başlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.