“Turizm sektöründe kayıtlı istihdamın teşviki” projesi son buldu

Özel bir işletmenin salonunda gerçekleştirilen projenin kapanış projeye katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verilirken, projeye katılanlara sertifika verildi. Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hibe Programı kapsamında Adıyaman Tanıtma Vakfı tarafından yürütülen ve Adıyaman Üniversitesinin ortaklığında yürütülen projenin kapanış programı önce açılış konuşmaları sonra ise panelle devam etti.

Açılışta Proje Koordinatör Yardımcısı Murat Koca tarafından proje ile ilgili bilgiler verilerek, “Adıyaman Tanıtma Vakfımızın ‘Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki’ gerçekleştirmiş olduğumuz projemizin panel ve kapanış toplantısını gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında sektörel bazda turizmin gelişmesi, istihdam edilebilirliğin artırılarak insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltilmesini amaçlayan projemizde, proje ortağımız olan Adıyaman Üniversitesi ile birlikte sektörü ilgilendiren kurumlar ve sektör temsilcileri ile birlikte, 120 işverenimize ‘Sigortalı işgücünün avantajları ve yasal gerekleri konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak’ amacıyla beş adet seminer düzenlenmiştir

Adıyaman merkezinde ve Kahta ilçemizde bir adet olmak üzere, toplamda 10 meslek lisesinde kayıtlı istihdamın faydalarına yönelik olarak toplamda 2 bin öğrencimize SGK yetkilileri tarafından seminerler gerçekleştirilmiştir. Kayıt dışı çalışan veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 15-29 yaş grubundan 100 kursiyerimize ‘Turizm Sektörü’ ile ilgili meydancı, pastacı çırağı, santralist, servis komisi, müşteri asistanlığı dallarında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler verilmiş, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır

Adıyaman il merkezinde, Kahta ilçesi, Besni ilçesi ve Gölbaşı ilçesinde akademisyenler tarafından yapılan anketler araştırmalar sonucu turizmde kayıtlı istihdamın bir röntgeni çekilmiş, mevcut durum bir rapor halinde paydaşlarımızla ve STK’larla paylaşılmıştır. Projemiz kapsamında 2 adet çalıştay gerçekleştirildi” dedi.

Daha sonra konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, turizm sektörünün Adıyaman’ın ‘bacasız sanayisi’ olduğunu ve turizmin kent için çok önemli olduğunu işaret ederek, “Nemrut Dağı başta olmak üzere bir çok tarihi ve kültürel değere sahibiz. İnanç turizmi noktasında Safvan Bin Muattal Hazretleri çok önemlidir. Hem inanç, hem tarih ve kültür turizmi n tanıtımı noktasında daha fazla gayret etmeliyiz. Adıyaman’a girdi sağlamak acısından turizm çok önemlidir” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir ise yaptığı konuşmada, “ Proje başarıyla tamamlanmıştır. Adıyaman’da Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Hibe Programı kapsamında son 2 yıl içerisinde onlarca proje hayata geçirilmiş ve tamamı başarılı bir şekilde neticelendirmiştir. Kurumların ve kişilerin işlerini ciddi ve sorumluluk bilinci içerisinde yaptıklarını göstermektedir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panelin konuşmacıları konuşmalarını gerçekleştirerek, sertifika töreni düzenlendi.