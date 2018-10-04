Turizm uygulama oteli bu sezon bin 770 konuğa ev sahipliği yaptı

Zaman içerisinde yenilenen ve geliştirilen iç dekorasyonu ile çağın gereksinimlerini konuklarına sunan turizm uygulama oteli, güvenli, huzurlu ve doğal ortamıyla konukları 2018 yılında da cezbetmeye devam ediyor.

2013 yılından bu yana gerek üniversiteyi ziyaret eden gerekse de Adıyaman'da geçici konaklamak isteyen konuklara konfor ve kalitesiyle hizmet sunan turizm uygulama otelinden konukların oldukça memnun ayrıldıkları belirtildi. 19'u tek kişilik, 5'i çift kişilik olmak üzere toplam 29 kişilik standart oda, 130 kişi kapasiteli restoran ile 20 kişi kapasiteli kokteyl ve toplantı salonu ile hizmet veren Turizm uygulama otelinin en yoğun olduğu dönem Şubat, Nisan, Mayıs ve Eylül ayları olduğu söylendi.

Sunduğu oda hizmetlerinin yanı sıra merkezi ısıtma, soğutma, otopark, kablosuz internet, çamaşırhane ve ütü hizmeti de veren turizm uygulama oteli, yeni sezona hazır bir şekilde konuklarını bekliyor.