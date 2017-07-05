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05 Temmuz 2017 17:02

Turizmin kalbi Adıyaman’da atacak

Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın katılımı ile gerçekleşecek.

Turizmin kalbi Adıyaman’da atacak

05 Temmuz 2017 17:02


Nemrut Dağı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesine kaydedilişinin 30. yıldönümü anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 7 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan etkinlik ile turizm sektöründe Adıyaman’ın kaynak ve potansiyeline dikkat çekilecek. Ülkemizdeki 16 UNESCO Dünya Mirası alanından birisi de Nemrut Dağı’dır.


Etkinlik kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı tanıtılacak, Avrupa Birliği tarafından destek sağlanan Adıyaman Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi sunumu yapılacak. “Kültür Turizmi” ve “Turizm Ekonomisi” başlıklı panel oturumlar ile turizm alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, üniversite ve STK temsilcileri görüşlerini bildirecek, bilgileri paylaşacak.


Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi’ne GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, TÜRSAB, TÜROFED, TUREB, TUYED ve TUTAP etkinlik paydaşları olarak katkı sağlıyor.


Katılımcılar eşliğinde öğleden sonra düzenlenecek Nemrut Dağı Milli Parkı gezisinin ardından akşam Perre Ören Yeri festival alanında çiğköfte ikram edilecek, Adıyaman Harfane Dinletisi ile etkinlik son bulacak.




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