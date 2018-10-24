Türk bayrağı altında dünya evine girdiler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde genç çift, dev Türk bayrağı ve ‘Çırpınırdı Karadeniz' türküsü eşliğinde görsel şölen ile dünya evine girdi.

Kahta ilçesinde dünya evine giren genç çiftin Türk bayrağı sevgisi düğüne gelen misafirleri duygulandırdı. Kahta ilçesinde Büşra ve Şükrü Araz çifti, düğün arabasının üstünde dalgalanan dev Türk bayrağının gölgesinde düğün salonuna girdi. Bu sırada 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü ile misafirler duygulu anlar yaşattı.

Damat Şükrü Araz, “Bizler her zaman vatanımızı seven ve devletimizin yanında olan insanlarız. Özellikle terörle mücadelede çok sayıda şehit vermiş bir ülkenin evladı olarak vatanımızı koruyan tüm silahlı kuvvetlerimize Allah yardım etsin. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimizin mekanları cennet, gazilerimize de sağlıklı uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.