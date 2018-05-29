Türk-İslam bilim ve fikir adamlarından portreler sergisi

Üniversitenin Sanat Galerisinde gerçekleştirilen serginin açılışına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Muhammet Alagöz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Atalay ve öğrenciler hazır bulundu.

26 eserin yer aldığı sergide Farabi, İbn-i Haldun, Biruni, Fuzüli, Ali Kuşçu ile Necip Fazıl Kısakürek ve Aziz Sancar gibi Türk-İslam bilim ve fikir adamlarının yağlı boya çalışmaları yer aldı.

Sergi açılışında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, çalışmalarda emeği geçen tüm öğrencileri tebrik ederek teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan eserlerin serginin ardından Eğitim Fakültesine devredileceği bildirildi.