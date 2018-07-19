‘Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ Adıyaman’da

Muğla Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından gerçekleştirilen ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesi Adıyaman etabında bayrak değişimi yaşandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Özellikle Türk kadının toplumdaki statüsü, bisiklet sporuna farkındalık oluşturması ve bu anlamda toplum içerisinde kadınlarımızın özellikle trafikte saygın bir şekilde ele alınması, toplum içerisinde spor yapma olanakları, spor yapma imkanını bisiklet yoluyla farkındalık oluşturmak amaçlı. Bu organizasyon 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftasında başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramında sonuçlanacak. Aynı zamanda 81 ilde, bütün illerimizde bu bayrağı kadın sporcularımızın bir birine devrettiği bir organizasyon” dedi.

Malatya’dan bayrağı getirerek Adıyaman’a teslim eden Gün Arzu Erşan ise, “Malatya’dan buraya getirdim bayrağımızı gururla. Özellikle ulu önder Atatürk’e, bize bu hakları kazandırdığı için kadın haklarını bize sonuna kadar kazandırdığı için özellikle Atatürk’e saygımı belirtmek isterim. Bu çalışmanın bize olan katkılarından bahsetmek isterim, sağlıklı yaşam ve kadının gücünü belirtmek isterim aslında bu yol 81 il ve bugünde 49.ilde devam ediyor. Bunun akabinde Zeliha hanım bayrağımızı Şanlıurfa’ya taşıyacak” şeklinde konuştu.

Malatya’dan bayrağı teslim alan Zeliha Yılmaz ise, “Kadın ve bisiklete dikkat çekmek istedik. Trafikte kadına özellikle saygı, sonra kadın bisikletçilere ve bisikletçilere saygı istiyoruz. Türkiye’nin neresinde olursak olalım bisiklete gerçekten hoş bakılması daha trafikte bisiklet ile beraber daha uyumlu trafik akışının sağlanmasını diliyoruz. Ana temamız kadın ve bisikletti, böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Malatya’dan bayrağı teslim alan Zeliha Yılmaz, aldığı bayrağı Şanlıurfa’ya bisiklette giderek teslim edecek.