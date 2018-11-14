Türk Ocakları'ndan Atatürk açıklaması

Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Gökhan Dursun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Türk'ün milli değerlerine saygısızlık kabul edilemez Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Gökhan Dursun, bundan 80 yıl önce ebedi aleme göç eden, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gündelik siyasi tartışmaların ve kutuplaşmanın bir nesnesi haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Dursun, bir cenah tarafından hakarete uğraması, samimi duygularla onu sevenler hariç, bir kesim tarafından da kendi siyasi çıkarları için kalkan yapılması kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Türkiye'nin çok ciddi gelişmeler yaşadığı, coğrafyamızın paramparça edilmek istendiği bu günlerde, 1990'larda bu ülkenin enerjisini büyük ölçüde tüketen ‘laik-antilaik' tartışmalarını yeniden alevlendirmekten başka bir işe yaramayacak olan bu eylemlerin sorumluları hakkında gereği yapılmalıdır.

Yaklaşan mahalli seçimlerde belirli kitlelerin oylarına göz kırpmak için bu milletin kimliğinin, inancının, tarihi şahsiyetlerinin fütursuzca istismara uğratılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz.

Başta Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere bütün yetkili ve ilgilileri, milli birliğimizi zaafa uğratacak bu gelişmeler karşısında sağduyu içinde, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü için çalışmaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olması hedefine kilitlenmeye çağırıyoruz.

Bu vesileyle ‘Öğrenci Andı', ‘Türkçülük', ‘Türkçe Ezan' meselelerinin samimi bir şekilde, iyi niyetle tartışılmadığını belirtmek isteriz. Birileri, güya din adına Türkçeyi, Türklüğü, Atatürk'ü tahkir ve tezyif ederken birileri de dini değerlerimizi tahrip ediyor.

Karanlık odaklar, ortak değerlerimizi anlaşmazlık konuları haline getirmemiz için seferber olmuş durumdadır. Değerlerin istismarından nemalanmak isteyen kifayetsiz muhterisler ve karanlık odakların kuklalarına alet olmayalım. Ülkenin ve milletin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde, herkes kendi görevini en iyi şekilde yapmak zorundadır.

Binlerce yıllık tarihe sahip Türk milletini, bin yıllık kesintisiz siyasi hakimiyetini sürdürdüğü bu topraklarda zaafa uğratmak isteyen güçlerin oyunlarına karşı, daha menfur 15 Temmuz darbe girişiminin açtığı yaraları sarmaya çalıştığımız şu günlerde, milli birlik şuurumuzu güçlendirelim. Atatürk başta olmak üzere tarihî büyüklerimizi gündelik siyasi tartışmalara malzeme yapanların değirmenine su taşımayalım. Türk milleti, bölücü ve işbirlikçileri unutmamıştır ve unutmayacaktır” diye konuştu.