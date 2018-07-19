Türk Sağlık-Sen’den yıpranma payı ve emekli maaşıyla ilgili açıklama

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, yasa tasarısı olarak bilinen düzenlemede sağlık çalışanlarına yıpranma payı ve doktorların emeklilik maaşlarında artış öngören iki düzenleme yer aldığını dile getirdi.

Tokur açıklamasında, “Tasarıda yıpranma payı 60 gün yani 6 yıla 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Burada Cumhurbaşkanımızın söz verdiği şekilde 90 gün yani 5 yıla 1 yıl şeklinde bir düzenleme yapılmamıştır.

Bunun yanı sıra söz konusu düzenlemenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsaması beklenirken, sunulan tasarı sadece sağlık meslek mensupları ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca Yıpranma payının geriye dönük olarak hesaplanmayacağı da görülmektedir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde düzenlemenin olumlu, fakat beklentileri tam anlamıyla karşılamadığı açıktır. Yıllardır yıpranma payını bekleyen çalışanların makul ve adaletli bir hakka kavuşmaları temel beklentimizdir. Bu nedenle TBMM’de süresi açısından söz verildiği gibi, fayda bakımından geçmişe dönük ve tüm çalışanları kapsayan bir şekilde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Tokur açıklamasının devamında, “Tasarıda yer alan diğer önemli bir düzenleme ise emeklilikte doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yapılacak ilave ödemedir. Bu düzenleme ile uzmanlar 2 bin TL diğer doktorlarımız da bin 500 TL’lik bir ilave ücreti emekliliklerinde alacaklardır. Emeklilikte ücretlerin yetersizliği tüm sağlık çalışanlarının temel sorunu iken sadece doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yönelik bir iyileştirme yapılması eksik bir uygulama olmuştur. Tüm sağlık çalışanlarının emeklilikte yaşadıkları gelir kaybının telafisi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Sağlık hizmetlerini ekip işi olarak değerlendirip hakların tanınmasında ayrımcılık yapmak yanlıştır. Bu durum çalışma barışını ve huzurunu baltalayacaktır.

Bir hak teslim edilirken kapsayıcılıktan ve adaletten ne kadar uzaklaşılırsa o hak o denli beklentileri karşılamaktan da uzak kalacaktır. Hem yıpranma payı hem de emeklilikteki ilave ödemeler açısından durum ne yazık ki böyledir.

Çalışanlar açısından çok mühim olan bu iki konuyu sosyal taraflarla görüşmeden hazırlayıp, bazı acil düzenlemelerin yanına ilave edip oldu bittiye getirmek yanlış olmuştur” diye konuştu.