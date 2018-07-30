Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte oynayarak kaynaşıyor

‘Uyumu Oyunla Güçlendiriyoruz’ sloganıyla Gençlik Sosyal Uyum İçin Oynuyor Projesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Avrupa Gençlik Forumu (EYF) desteği ile Gençlik ve Kültür Derneği tarafından yürütülüyor.

Mayıs 2018’de başlayan bu proje ile Adıyaman’daki vatandaşlar ile Suriyeli bireylerin iletişim, çatışma çözümü, birlikte yaşam becerililerini üzerinden sosyal uyumu güçlendirmeyi hedefleniyor. Proje kapsamında ilk olarak eğitmen eğitimi verildi. 10’u Türk, 10’u Suriyeli olmak üzere toplam 20 kişiye bu eğitimlerden verildi.

Daha sonra bu eğitmenler tarafından Suriyeli ve Türk öğrencilerin katılımı ile çeşitli oyunlar oynatıldı. Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında uyum oyunla güçlendirildi.

Gençlik ve Kültür Derneği Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Program iki aşamalı olarak uygulanıyor. İlk aşama sosyal uyum için oyun atölyesinin düzenleneceği eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise eğitime katılına gençlerin kendi hedef kitleleri ile gerçekleştirecekleri atölyeler izlenip değerlendiriliyor.

İlk aşama, eğitim süreci 5-8 Haziran 2018 tarihleri arasında Adıyaman’da gerçekleşti. Eğitim süreci boyunca gençler ile sosyal uyumu güçlendirecek oyunlar oynadı. Ayrıca katılımcılara bu oyunların çocuklar ve gençler ile nasıl oynatılacağı da öğretilecek.

Eğitmen eğitimi sonrasında katılımcılardan hedef kitlerine yönelik olarak belirleyecek sosyal uyum oyunlarını uygulanıyor.

Eğitim boyunca oynanacak oyunlar katılımcılara ‘çözüm odaklı iletişim’, ‘çatışma çözümü’ , ‘bir arada yaşam’ ve ‘sosyal uyum’ alanlarında beceri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda öncelikle programa katılan Suriyeli ve Türkiyeli bireylerin kendi aralarındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi; sonrasında oyun yöntemi ile bulundukları ortam ve çevrelerde kullanarak toplumsal uyuşmazlıkların barışçıl çözümünün desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun arttırılması amaçlanmaktadır. Proje 15 Ekim tarihinde son bulacak. Yaklaşık 400 çocuğumuz bu projede yer alacak.”