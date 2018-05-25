Türkav’ın iftarında MHP ve Kamu-Sen üyeleri bir araya geldi

Türkav İl Başkanlığının düzenlediği iftar programında dernek üyelerinin yanı sıra Kamu-Sen Başkanı Nejdet İrfan Tokur ve Kamu-Sen’e bağlı federasyon başkanları, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, Türk Ocakları Başkanı Gökhan Dursun, Ülkücü Taş Medreseler Başkanı Rıza Salıcı, MHP Kadın Kolları Başkanı Esma Uçar ve MHP Milletvekili adayları katıldı.

İftardan sonra katılımcılara konuşma yapan MHP Milletvekili Adayı Selim Çakır, Türkav’ın hazırlamış olduğu bu iftar programından dolayı teşekkür ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimin ve Cumhur İttifakının ülkenin geleceği açısından önemine işaret etti.

Çakır, ülkenin bu zor günlerinde birlik ve beraberlik içerisinde Ülkücü camianın tek vücut olarak Cumhur İttifakına ve MHP adaylarına çalışması gerektiğini dile getirdi.

Türkav Başkanı Yusuf Babar ise konuşmasında, “Rahmet ve bereket ayı olan bu Ramazan ayında birlik ve beraberlik içerisinde diri ve iri olarak iftarlar geçirmenizi temenni ederim. Sistematik olarak ülkemize saldıran FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ve yandaşları ile ABD, İsrail, Almanya gibi dış mihrakların oyunlarını görüp, her zaman olduğu gibi önce ülkem diyen vatan millet sevdalısı Türkav ve Kamu-Sen’in üyeleri ve yönetimlerinin hassasiyetle davranacağına inanıyorum. Türkav ve Kamu-Sen’in her zaman oyunun rengi ay yıldızdır” diye konuştu.