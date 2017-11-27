haftasında deplasmanda Antalya İşitme Engelliler Spor ile karşılaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 9’a çıkardı.
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı kaptan Mahmut Zafer Taştan ile Mehmet Başaran’ın attığı gollerle galip tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, puanını dördüncü hafta sonunda 9’a çıkardı.
Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kaptanı Mahmut Zafer Taştan, galibiyeti tüm taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.