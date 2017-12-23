Türkiye Eskrim Şampiyonası başladı

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası 18 ilden, 38 kulüp olmak üzere toplam 300 sporcu katıldı.

Büyük bir heyecanla başlayan şampiyonaya, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Adıyaman’ı eskrimin başkenti yapacaklarını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Toplam 18 il 38 kulüpten 300 sporcunun katıldığı bir organizasyon. Biliyorsunuz eskrimde Türkiye’de, çok iyi bir düzeyde olan ilimiz milli takımın 16 sporcunun 9’unu şuan oluşturuyor ve büyük bir başarı kulvarındayız. Dolayısıyla eskrimde başkenti olmaya aday ve başkenti diye biliyoruz kendi aramızda. Bu arada ilimizin milli takımlar düzeyinde özellikle sporcularımızın çoğalması, alt yapımızda her kategoride sporcularımızın her geçen gün artarak devam eden başarıları gerek yerelde gerekse ulusalda gerekse de milli takım üzerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak konusunda son derece bizleri gururlu ve mutlu hale getiriyor” dedi.

İstanbul’dan, şampiyonaya katılan Eskrim Sporcusu Belde Köseoğlu, “İstanbul’dan geliyorum, ilk turnuvam, ilk Türkiye şampiyonam. İlk turnuvam olduğu için ben deneyim kazanmak için geldim, hem göreyim, hem izleyeyim diye. İstanbul’daki turnuvalara katıldım ama böyle Türkiye şampiyonasına ilk defa katılıyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyamanlı eskrim sporcusu Badegül Tuncen, “Adıyamanlıyım 8 yıldır eskrim sporuyla uğraşıyorum. 4 yıldır milli takımdayım. Bugünde burada büyükler Türkiye şampiyonasında iddialıyım. Tüm Adıyaman ekibi olarak bugün yine derece yapacağız, kürsüyü biz almak istiyoruz” diye konuştu.