Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve illerin cemiyet başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kalkancı, basının önemine vurgu yaparak, “Basın, devlet ve vatandaş arasında hızlı ve etkili bir iletişimin sağlanmasıyla vatandaş ile kamu kurumları arasında da bir köprü görevi ifa etmektedir” dedi. Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, “Bu tür programlarla meslektaşlarımız arasındaki dostluk ve arkadaşlık olaylarını pekiştiriyor, o ilin sorunlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak 54’cü Başkanlar Konseyi Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah 55’inci Başkanlar Konseyi Toplantısını da Adıyaman’da düzenleriz” diye konuştu.