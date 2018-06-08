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08 Haziran 2018 17:37

Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimi Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere Adıyaman’a gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve 30 ilin cemiyet başkanı ile birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimi Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

08 Haziran 2018 17:37


Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve illerin cemiyet başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kalkancı, basının önemine vurgu yaparak, “Basın, devlet ve vatandaş arasında hızlı ve etkili bir iletişimin sağlanmasıyla vatandaş ile kamu kurumları arasında da bir köprü görevi ifa etmektedir” dedi. Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, “Bu tür programlarla meslektaşlarımız arasındaki dostluk ve arkadaşlık olaylarını pekiştiriyor, o ilin sorunlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak 54’cü Başkanlar Konseyi Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah 55’inci Başkanlar Konseyi Toplantısını da Adıyaman’da düzenleriz” diye konuştu.




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