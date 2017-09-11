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11 Eylül 2017 16:55

Türkiye Kamusen temsilcisi İrfan Tokur’dan referandum değerlendirmesi

Türkiye Kamusen Adıyaman Temsilcisi İrfan Tokur, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde bağımsızlık referandumunu değerlendirdi.

Türkiye Kamusen temsilcisi İrfan Tokur’dan referandum değerlendirmesi

11 Eylül 2017 16:55


Tokur, referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından dönülmesi gerektiğini belirterek, coğrafyanın selameti için sonu hüsran olacağını vurguladığı maceraya hiç girilmemesi gerektiğini kaydetti. Tokur, “Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel güçler eliyle büyük bir dönüşüm ve paylaşım savaşı sürdürülmektedir. Bu güçler askerleri, silahları, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri ve yerel işbirlikçileri ile bölgeyi adeta kan gölüne çevirmişlerdir. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerinin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi, milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerinde yaşanan göçler nedeniyle kültürel ve etnik yapı da değiştirilmektedir. Bu puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyen IKBY, Irak’ın toprak bütünlüğünü tanımayarak binlerce yıllık Türk yerleşim yerlerini de içine alan bir bölgede, 25 Eylül günü bağımsızlık referandumu gerçekleştireceğini açıklamıştır. Yıllardır süren çatışma ve çekişmeleri daha da alevlendirecek bu kararla, Türkmenlere ait toprakların IKBY’ye bağlanması ve Türkmen yurdunun, kurulması planlanan sözde Kürdistan’ın bir parçası haline getirilmesi asla kabul edilemez. IKBY yönetimi ayağını denk almalı, bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak, Türkmenleri yok sayan, Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde devletimize adeta meydan okuyarak bütünlüğümüzü tehdit eden referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından yol yakınken dönmeli, coğrafyamızın selameti için, sonu hüsran olan bu maceraya hiç girmemelidir” ifadelerini kullandı.




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