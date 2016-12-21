“Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci” semineri

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlere “Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci” konulu seminer verildi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu salonunda gerçekleştirilen seminer Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Aday öğretmen yetiştirme süreci hizmet içi eğitimi programında Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya “Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci” konulu seminere konuşmacı olarak katıldı. Seminere Samsat, Tut ve Merkeze bağlı köylerde göreve başlayan sözleşmeli ve engelli tüm aday öğretmenler katıldı.

Mete Kızılkaya seminerde, Osmanlıdan günümüze ülkemizdeki demokratikleşme süreninin tüm aşamaları, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan askeri müdahaleleri ve bunların demokratik yaşama zararları, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasındaki demokrasi zaferinin Türk tarihindeki önemi, demokratik bir toplumun oluşumunda öğretmenlerin ve okulun rolünden bahsetti.