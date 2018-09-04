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04 Eylül 2018 14:51

Türmüz yolunda altyapı çalışması yapılıyor

Petrol Mahallesinde bulunan Türmüz Yolunda altyapı çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, mahallenin altyapı sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Türmüz yolunda altyapı çalışması yapılıyor

04 Eylül 2018 14:51


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, yol genişletme çalışmalarının yapılacağı Petrol Mahallesi Türmüz Yolunda altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, Adıyaman tarihinin en büyük altyapı çalışmalarının bu yılda devam ettiğini belirterek, “2014 yılının yaz mevsiminde başlayan ve şehirde en küçük altyapı sorunu kalmayıncaya kadar devam edecek olan altyapı hattı yenileme çalışmalarımıza bu yıl da tüm hızıyla devam etti. Petrol Caddesinde gerçekleştirilecek olan yol genişletme çalışmaları öncesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından mahallede altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Yoğun gayret ortaya koyan personelimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.




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