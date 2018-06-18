TÜRSAB’tan Samsatlı depremzedelere yardım

TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından Samsat’da ki depremzedelere yardım kampanyası düzenlendi. TÜRSAB tarafından Samsat ilçesinde depremzede 300 aileye gıda yardımı yapıldı. Yardımlar TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Murtaza Yakaryımaz ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın danışmanı Nurten Keskin Rolıer tarafından konteynırlarda yaşayanlara elden teslim edildi.

Dağıtım törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci’de katılırken, gıda paketlerini alan vatandaşlar ise teşekkürlerini dile getirdi.