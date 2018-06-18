Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 16:08

TÜRSAB’tan Samsatlı depremzedelere yardım

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Adıyaman’ın Samsat ilçesindeki depremzedelere yardım yapıldı.

TÜRSAB’tan Samsatlı depremzedelere yardım

18 Haziran 2018 16:08


TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından Samsat’da ki depremzedelere yardım kampanyası düzenlendi. TÜRSAB tarafından Samsat ilçesinde depremzede 300 aileye gıda yardımı yapıldı. Yardımlar TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Murtaza Yakaryımaz ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın danışmanı Nurten Keskin Rolıer tarafından konteynırlarda yaşayanlara elden teslim edildi.


Dağıtım törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci’de katılırken, gıda paketlerini alan vatandaşlar ise teşekkürlerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç