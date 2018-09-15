Turşular kışa hazırlandı

Adıyaman'da kış aylarına hazırlıkta en önemli ürünler arasında yer alan turşular kurulmaya başlandı.

Çeşit çeşit meyve ve sebzenin turşunun kurulduğu sonbaharda bidonlar turşularla doldu. Adıyaman'da turşuculuk yapan Sait Önder, yaklaşık 30 ton turşu kurdu. Kornişon, acur, biber, domates, lahana, havuç, sarımsak, karnabahar, brokoli, şeftali çağlası, yeşil erik, kaysı çağlası, fasulye, kara lahana, pancar, kaya goruğu, kekik, kapari, limon, mandalina, portakal, deniz böğülcesi, deniz fasulyesinden onlarca yüzlerce bidon turşu kuruldu.

Turşucu Sait Önder, iyi bir turşunun yaklaşık 45 günlük beklemeden sonra kıvama geldiğini, sirke, limon tuzu ve kaya tuzu ile turşunun kurulduğunu söyledi.

Yıl içerisinde 30 ton turşunun tamamen tüketileceğini dile getiren Sait Önder, “Yoğunluklu olarak Ağustos ayı ile Kasım ayı arasında turşu kuruluyor. Ancak bazı sebze ve meyvelerin turşularını kendi dönemlerinde kuruyoruz. Kış hastalıklarına iyi gelen turşular şifa kaynağıdır” diye konuştu.