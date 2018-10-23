Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı aday olmayacağını açıkladı

Tut İlçe Belediye Başkanı Cemal Avcı, yaptığı açıklamada ilçe halkından helallik isteyerek, bu güne kadar ki görev süresince kendisine destek bulunan, bulunmayan herkese teşekkür etti.

CHP'li Belediye Başkanı Cemal Avcı yaptığı açıklamada, “Seçildiğim günden beri gösterdiğiniz ilgi ve alakadan, yardımlardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve minnettarlığımı sunuyorum. Ben sizlerin hiçbir zaman hakkını ödeyemem hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa herkese helal ediyorum. Veda zamanı yaklaştı. Sizden önümüzdeki süreç içerisinde Tut ilçemizi ve Tut halkımızı temsil edecek başkan adayımızı belirleyerek çalışmalara başlamanızı istiyorum. Seçildiğim günden bu güne zaman zaman birilerini üzdüysem bunda bir kasıt yoktur. İçinde bulunduğumuz şartlardan kaynaklanmıştır. Şahsen hiçbir vatandaşımla, kurumla, personelimle ilgili hiçbir negatif düşüncem olmadı ve olmayacak. Her zaman, herkesi eşit tutmaya, ayrım yapmamaya ve mümkün oldukça fazla hizmet vermeye çalıştım” dedi.

İmkanlar doğrusunda en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Avcı, “Buna rağmen eksik kalan ve yapılamayan işlerden dolayı, seçim öncesi sizlere vaat ettiğim bazı hizmetleri yerine getiremediğim için sizlerden özür diliyorum. İsterdim ki tüm vaatlerim yerine gelsin ama olmadı. Üzgünüm. Bunu ilçemizin imkanları ve içinde bulunduğu borç batağından dolayı yapamadım. Görev sürem boyunca sizlerin hakkını yememeye, yedirmemeye ve israf etmemeye dikkat ettim. Sizlerin emanetine ihanet etmedim. Sizlerin emanetini sizlere teslim ediyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. İnşallah önümüzdeki süreçte sizleri, bizleri temsilen bir arkadaşımız başkan seçilir ve sizlere hizmet eder.

Şahsen Cemal Avcı olarak seçilecek arkadaşımıza karınca kararanınca her türlü desteği vereceğimi açıkça beyan ediyorum. Seçeceğimiz arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun. Seçim sonrasında Tut' ta yaşamaya ve her zaman olduğu gibi Tut için çalışacağıma söz veriyorum” şeklinde konuştu.