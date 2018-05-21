Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 14:44

Tut ÇPAL öğrencileri üniversiteyi gezdi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunan Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğretmen ve öğrencileri Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezdi.

Tut ÇPAL öğrencileri üniversiteyi gezdi

21 Mayıs 2018 14:44


Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selçuk Erol ve okul öğretmenlerinden Serap Kalağası, Meryem Çetinkaya ve Elif Saryıkılmaz ile son sınıf öğrencilerinden oluşan grup üniversiteyi ziyaret etti.


Üniversiteyi tanımak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette tanıtım sunumunun ardından öğretmen ve öğrenciler gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Adıyaman Çarşısı Minyaman, Adıyaman Evi Kültürel Hazineler Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Nemrut ve Karakuş Kümülüsü heykelleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen grup tarihi havası nedeniyle üniversiteyi çok beğendi.


Öğrenciler eğitim öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarının yanı sıra barınma, beslenme, spor, kültür-sanat ve sosyal imkanlarda da Adıyaman Üniversitesinin ülkemiz genelindeki birçok üniversiteden daha iyi noktada olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.


Ziyaretin ardından Tut ÇPAL Müdür Yardımcısı Selçuk Erol, "Üniversitemizi görünce gerçekten gurur duyduk. Başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamız olmak üzere ekibini gerek eğitim-öğretim gerekse de sosyal anlamda çok başarılı bulduğumuzu belirtmek isterim. Çok verimli bir gezi oldu. Öğrencilerimiz buranın havasını soludular. Kampüs alanına hayran kaldık. Bizleri kabul eden ve üniversitemize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç