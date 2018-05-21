Tut ÇPAL öğrencileri üniversiteyi gezdi

Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selçuk Erol ve okul öğretmenlerinden Serap Kalağası, Meryem Çetinkaya ve Elif Saryıkılmaz ile son sınıf öğrencilerinden oluşan grup üniversiteyi ziyaret etti.

Üniversiteyi tanımak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette tanıtım sunumunun ardından öğretmen ve öğrenciler gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Çarşısı Minyaman, Adıyaman Evi Kültürel Hazineler Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Nemrut ve Karakuş Kümülüsü heykelleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen grup tarihi havası nedeniyle üniversiteyi çok beğendi.

Öğrenciler eğitim öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarının yanı sıra barınma, beslenme, spor, kültür-sanat ve sosyal imkanlarda da Adıyaman Üniversitesinin ülkemiz genelindeki birçok üniversiteden daha iyi noktada olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından Tut ÇPAL Müdür Yardımcısı Selçuk Erol, "Üniversitemizi görünce gerçekten gurur duyduk. Başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamız olmak üzere ekibini gerek eğitim-öğretim gerekse de sosyal anlamda çok başarılı bulduğumuzu belirtmek isterim. Çok verimli bir gezi oldu. Öğrencilerimiz buranın havasını soludular. Kampüs alanına hayran kaldık. Bizleri kabul eden ve üniversitemize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.