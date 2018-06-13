Tut Devlet Hastanesine Diyaliz Ünitesi açıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunan 8 diyaliz hastası bundan sonra Adıyaman veya diğer ilçelere tedavi için gitmek zorunda kalmayacak. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Tut Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Cemal Avcı, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, İşadamı Ercan Öncebe, AK parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, il genel meclis üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile açılışı gerçekleştirdi.

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz tarafından diyaliz ünitesi ile ilgili TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a bilgi verdi.

Erdoğan Öz, “Bu şekilde diyaliz ünitesi kurulan Türkiye’de ki nadir hastanelerden birisidir. İlçemizde 8 tane diyaliz hastamız var. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri ikişer seans olarak evlerinden alınıp tedavilerinin ardından geri evlerine bırakılacak. TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın’ın katkılarıyla yapılan sağlık yatırımları sayesinde il dışı ve yurt dışından hastalar geliyor. Şuan için sevk oranımız yüzde 67 oranında azaldı. Tam tersine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 32 bin hasta dışarıdan geldi. 24 ülkeden hasta geldi. Yurt dışından hasta almak için bir protokol imzalamaya çalışıyoruz” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise açılışta yaptığı konuşmada, “Ben bu güzel hizmeti Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tut ilçemize getirilmesine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha önceki ziyaretlerimizde Tut ilçesinde ki diyaliz hastaları ile ilgili bir serzenişte bulunulmuştu. Bizlerde Sağlık Müdürlüğümüz ve Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yetkilileri ile irtibata geçerek buranın hizmete girmesine vesile olduk. İlçemizde şu an 8 hastamız var ancak servisle gidip geldikleri için günün 8 saatini yolda geçiriyorlar. Hastalarımızın daha da sıkıntılı hal almaması için burayı faaliyete geçirdik. Tut ölçeğinde böyle bir entegre hastanede diyaliz ünitesini faaliyete geçiren Türkiye’de yok denecek kadar azdır. Bu sayı 2-3’ü geçmez. Tut ilçesi güzel ve yeşillikler beldesidir. Bu ilçemiz hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Daha nice güzel hizmetleri açacağız” diye konuştu.