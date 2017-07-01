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01 Temmuz 2017 00:28

Tut halkının teleskopla gökyüzü seyri

Adıyaman’ın Tut ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar teleskop ile gökyüzünü gözlemledi.

Tut halkının teleskopla gökyüzü seyri

01 Temmuz 2017 00:28


Tut Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Tut’daki vatandaşlar gece boyu teleskopla gökyüzünde Ay, Jüpiter ve Satürn gezegenlerini izledi. Tut Belediyesi önüne kurulan iki adet teleskop ile gökyüzü seyredildi.


Gaziantep Üniversitesi Fizik ve Optik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bingül ve ekibi tarafından belediye önünde toplanan 7’den 70’e her yaştan vatandaşa gezegen hakkında sunum yapıldı. Daha sonra çocukların yoğun ilgi gösterdiği teleskopla gökyüzü gözlemlendi. Genç, bayan ve yaşlı herkesin ilgi odağı olduğu teleskop ile gezegenler ve yıldızlar takip edildi. Teleskoptan gezegenleri gözleyen çocuklar ve yetişkinler teleskop ile gökyüzüne bakmanın ayrı bir güzellik olduğunu vurguladı.


Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, amaçlarının çocukların fiziğe ilgisini çekmek olduğunu belirterek, “Bu bir ilk oldu. Bundan sonra buna benzer çok değişik programlar yapmayı düşünüyoruz. Çocuklarımıza güzel şeyleri aşılamak, çocuklarımızın geleceği için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız kahvehanelerde oyun öğrenmek yerine fiziği, gökyüzünü, doğayı öğrensinler. Yeni bir ufuk açmak, fiziği öğretmek istiyoruz. Belki buradaki çocuklarımız ileride bir fizik profesörü olacaklar, ileride memlekete faydalı insanlar olacaklar” dedi.


Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bingül ise, teleskop ile ilgili bilgiler vererek, “Burada insanlarda biraz bilim heyecanı uyandırmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü çocuklar etkilendiler. Gökyüzü ile ilgili merak uyandırmaya çalışıyoruz. Bugün Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemiyle ilgili çalışmalar yaptık” diye konuştu.


Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Cemal Avcı çocuklara dondurma dağıttı.




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