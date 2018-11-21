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Tut İlçe Müftülüğü gül dağıttı

Adıyaman’ın Tut İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül dağıtıldı.

Adıyaman'ın Tut İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül dağıtıldı.


Tut İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İlçe Müftüsü Hasan Bayar ve müftülük personeli esnafları ziyaret ederek, gül takdim etti.


Esnafların Mevlid-i Nebi Haftasını kutlayan İlçe Müftüsü Hasan Bayar yaptığı açıklamada, “Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenleyerek Peygamber Efendimizin doğumunu hatırlatmak ve vatandaşlarımıza gül hediye etmek istedik. Hediyemizi alan insanlar çok mutlu olduklarını dile getirdi. Mevlid-i Nebi Haftası tüm insanlığa hayırlar getirir inşallah” diye konuştu.

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