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Tut ilçesinde polis emniyet kemeri uygulaması yaptı

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik büro ekipleri tarafından ilçe girişinde emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik büro ekipleri tarafından ilçe girişinde emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.


Tut İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan emniyet kemeri uygulamasında sürücüler emniyet kemeri takmaları ve cep telefonuyla konuşulmaması konusunda uyarıldı.


Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran polisler ayrıca broşür dağıttı. Yapılan uygulamada çok sayıda araç sürücülerine emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Kontrollerde emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuları teşekkür edildi.


Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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