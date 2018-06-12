Tut ilçesinde Ramazan Bayramı trafik denetimleri başladı

Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, Ramazan Bayramı öncesinde şehir içerisinde ve şehirlerarası yollarda denetim ve kontrollerin arttırıldığını söyleyerek, huzurlu ve kazalardan uzak bir bayram geçirilmesi için bütün önlemlerin alındığını belirtti. Karaoğlan, "İlçemizde Trafik Denetleme Şube Amirliğine bağlı ekipler uygulamalarda alkollü araç kullanan ve hız yapan sürücülerin denetlerken Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kimlik kontrolleri için uygulama noktalarında hazır bekleyecek. Ayrıca bayram tatili sebebi ile şehir dışına çıkan ve evleri sahipsiz kalan vatandaşlar için de ilçedeki bütün mahallelerde devriye ekipleri görev başında olacak. Yaya devriyelerin bayram boyu sayısı arttırılacak ve ilçedeki olası bir olayın önünün alınması için bütün ekipler 7/24 görev için hazır bekleyecek” diye konuştu.