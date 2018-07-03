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03 Temmuz 2018 16:29

Tut ilçesinde süt sığırı yetiştiriciliği kursu verildi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projesi kapsamında süt sığırı yetiştiriciliği kursu verildi.

Tut ilçesinde süt sığırı yetiştiriciliği kursu verildi

03 Temmuz 2018 16:29


Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İş Kur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda verilen süt sığırı yetiştiriciliği kursu tamamlandı. Süt sığırı yetiştiricilerinin bilinçli ve sürdürülebilir üretim yapması amacıyla düzenlenen ve özellikle genç çiftçi projelerinden hibe alanlara yönelik kursta, Tut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Veteriner Hekim Abidin Tanrıverdi, Veteriner Hekim Barış Aliş ve Veteriner Hekim Mehmet Kürşat Kocaman eğitici olarak görev aldı.


On iki gün süren kursta, sığır ırklarının tanımı, sığır ırklarının seçimi, hayvan beslemesi, hayvan hastalıkları ile mücadele ve buzağı ölümleri ile ilgili teorik eğitimler verildi. Kurs sonunda kursiyerler yazılı sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan 6’sı bayan, 35’i erkek olmak üzere toplam 41 üretici sertifika almaya hak kazandı.




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