Tut ilçesinden Diyarbakır’a yamaç paraşütü ile uçtu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaygın olan yamaç paraşütü sporu her geçen gün gelişiyor. Tut Hacı Mammed Dağından havalanan 6 yamaç paraşütçüsünün içerisinden İrfan Köseoğlu, 4 saatlik uçuş sonrası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine indi. Yaklaşık 170 kilometre gökyüzünde süzülerek Diyarbakır’ın Ergani ilçesine inmeyi başardı.

Mersin Akyas Sportif Havacık Kulübü Üyesi olan İrfan Köseoğlu, Tut ilçesinden havalanan xc-termik uçuşu ile en uzak mesafeye uçan kişi oldu.

Yine aynı anda uçan 6 kişiden Tut Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Murat Nalbant Malatya Akçadağ’a ulaştı. Diğer sporcuların ise Adıyaman il merkeze ve çevresine iniş yaptığı öğrenildi.