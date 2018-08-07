Tut ilçesinin ekonomisini dolu vurdu

İlçede üretilen ve yurt dışına ihraç edilen dut pekmezi ve dut kurusu bu yıl olumsuz mevsim koşulları nedeniyle rekolte düştü. Meyvelerin çiçek döneminde ilçeye 4 defa dolu yağması ekonomiyi ciddi manada etkiledi. İlçedeki meyve ağaçları dolu yağışında zarar gördü. Dut meyvesinin verimi yüzde 75 azaldı.

Geçtiğimiz yıl Tut ilçesinde ki bin 300 dekarlık alanda yetiştirilen yaklaşık 20 bin dut ağacından yıllık 400 ton dut pekmezi üretildi. İlçe halkının ekonomik gelir elde ettiği en büyük sektör olan dut meyvesinden, dut kurusu ve pekmez yapılıyor. Dut pekmezi ve kuru dut Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine firmalar tarafından satın alınarak ihraç ediliyor. Dut meyvesinden sadece pekmez ve dut kurusu değil çeşitli şekerlemelerde yapılıyor. İlçede ki üreticiler ihraç edilen dut meyvesinin ürünlerinin kendi markaları ile yurt dışına ihraç etmek istiyor. Yabancı firmaların üreticilerden ürünü alıp yüksek fiyatlarla yurt dışına ihraç ettiğini dile getiren çiftçiler, ihracatı kendi markalarıyla yapmak istiyor.

İlçede ailelerin geçimini dut meyvesinden sağladığını vurgulayan Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, “Bu yıl çiftçimizi dolu vurdu. İlçede 4 defa etkili oldan dolu yağışı nedeniyle ürünler neredeyse tamamen yok oldu. Dolu sonrasında yağan yağmur dut meyvesinin siyahlaşmasına neden oldu. Dut kurusu rengini kaybetti. Dut meyvesinin hasadı çok zayıf kaldı. Çerezlik dut kurusu yok denecek kadar az. Geçen yıl yapılan hasadın bu yıl dörtte biri kadar hasat yapılabildi. İlçemizdeki en önemli ekonomik kaynağı olan dut meyvesi

Dut üreticisi Hasan Bilen ise , ürünlerde bu yıl kalite sorunu yaşandığını ve dolu yaralarının meydana geldiğini belirterek, yağışlardan dolayı hasadın 1 ay önce bittiğini ifade etti.