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16 Haziran 2017 12:23

Tut Kaymakamlığının Ramazan Ayı’nda yardımları devam ediyor

Tut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öksöz-yetim, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Tut Kaymakamlığının Ramazan Ayı’nda yardımları devam ediyor

16 Haziran 2017 12:23


Kaymakam Mehmet Aksu iftar yemeği öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Ramazan ayında da çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Kaymakam Mehmet Aksu, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan’da da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ailelere yardım yapıyoruz. İlçe merkezi ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 120 aileye günlük iftar yemeği, 500 aileye Ramazan yardımı ve 20 öksüz-yetime giyim yardımı yapıldı, 100 aileye de gıda paketleri ulaştırıldı. Bu yardımların Vakfımıza toplam maliyeti 140 bin TL’dir” dedi.




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