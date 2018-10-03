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Tut polisi uygulamada silah ele geçirdi

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen uygulamada 1 ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen uygulamada 1 ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda şüpheli hareketler sergileyen Ahmet K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait 1 şarjör ve 4 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mermilere ol konuldu. Şahıs ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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