Tut polisi uygulamada silah ele geçirdi

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen uygulamada 1 ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda şüpheli hareketler sergileyen Ahmet K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait 1 şarjör ve 4 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mermilere ol konuldu. Şahıs ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.