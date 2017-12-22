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22 Aralık 2017 14:18

Tut polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Tut polisinden öğrencilere trafik eğitimi

22 Aralık 2017 14:18


Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından Mahmut Kayan İlköğretim Okulunda öğrencilere trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitimde, sinevizyon eşliğinde emniyet kemerinin önemine dikkat çekilen kamu spotu gösteriminin ardından yaşanan hafif yaralanmalı kazalarda yayaların dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı. Özellikle servise ve diğer araçlarda binişlerde emniyet kemerinin önemine dikkat çeken polisler, evden okula geliş ve gidişlerde, cadde ve sokaklara çıkıldığında mutlaka kaldırımdan yürünmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çocuklardan trafik kurallarına mutlaka uymalarını isteyen ekipler, bisiklet kullanımı konusunda da bilgilendirerek, öğrencilerin sorularını cevapladı.


İlçe merkezinde tüm okullarda, trafik eğitimlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.




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