Tutdere, Adıyaman'ın sorunlarını mecliste gündeme getirdi

Abdurrahman Tutdere Adıyaman'ın irili ufaklı tüm sorunlarını gündeme taşıyarak, bu sorunların çözümü noktasında gerekli girişimlerde bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sırasında söz alarak uçak seferleri, Kahta-Adıyaman-Gölbaşı ve Kahramanmaraş Hızlı Tren Ağı Projesi, Gerger ilçesindeki yol sorunu, Adıyaman-Çelikhan yolu ile cep telefonuyla iletişimin sağlanamadığı köylerin sorunlarının ne zaman çözüleceğini sordu.

Tutdere, Bütçe görüşmelerin akabinde bir basın bülteni yayımlayarak toplantının içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tutdere, “Haftanın her günü gerçekleştirilen Ankara-Adıyaman uçak seferleri son günlerde haftada beş güne düşürülmüştür. Artan yolcu sayısına rağmen seferlerin beş güne düşürülmüş olması başta Adıyaman halkı olmak üzere seyahat etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı mağdur edecektir.

Bütçe taslağında Kahta-Adıyaman Gölbaşı ve Kahramanmaraş hızlı tren ağının proje hazırlama aşamasında olduğu ifade edilmektedir. Adıyaman'ın bu hızlı tren meselesi yıllardan beri hem siyasetçiler tarafından hem de mülki yetkililer tarafından defalarca dile getirildi. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilerleme sağlanmadı. Bütün Adıyaman kamuoyunun bu projenin tamamlanması konusunda Bakanlığınızın belirlemiş olduğu bir takvim olup olmadığını merakla beklenirken, proje aşaması bittikten sonra çalışmalara ne zaman başlanılacak?

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki duble yolların gelmiş olduğu aşamalar anlatılıyor. Biz Adıyaman olarak duble yol konusunda ve diğer yollar konusunda yeterince nasiplenemediğimizi düşünüyoruz. Özellikle Gerger ilçemizi Adıyaman iline ve çevresine bağlayan yollar konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bu yollar daha önceki teknoloji ve imkanlarla yapıldığı için artık ihtiyacı ve talepleri karşılayamamaktadır. Gerger bir ilçe olarak gerçekten ilçe statüsünde bir yola sahip değildir. Gerger yolunun bir an evvel gerekli standartlara kavuşturulması ve ilçe yoluna yakışır şekilde yapılması gerekmektedir. Görüşmeler esnasında Gerger halkı adına bu yolların bir an evvel yapılmasını ilgili bakanlıktan talep ettik.

Bunun dışında yine Adıyaman-Çelikhan yolumuz var. Malatya-Çelikhan kısmı tamamlandı ama Çelikhan-Adıyaman bağlantı yolu yapılmadı. Çok keskin virajlarıyla ve onlarca ölümlü trafik kazasıyla nam salmış bir yol. Bu Çelikhan-Adıyaman yoluyla ilgili de Adıyaman kamuoyunun, ilçe halkının ve çevredeki bütün yerleşim birimlerinin beklentisi bulunmaktadır. Bu yol da günümüz Türkiye'sine yakışmayan bir yol olup talepleri karşılayamamaktadır. Bu konuda Adıyaman'ımız ve yurttaşlarımız ciddi sıkıntı çekmektedirler. Bu iki yola Bakanlığın bir an evvel el atması gerektiğini dile getirdik” dedi.

Tutdere, Adıyaman'ımızda GSM operatörleriyle ilgili özellikle telefon iletişimine ilişkin ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, şehir merkezine 6-7 km mesafede olan Durukaynak ve Ahmethoca köyleri merkez olmak üzere o bölgede yığılı bulunan 7-8 tane köy ve çok yoğun nüfuslu bu köyler şehir merkezine çok yakın olmalarına rağmen cep telefonuyla iletişim sağlanamamaktadır.