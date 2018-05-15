Tutdere: “Tütün ile ilgili hapis cezaları kaldırılsın”

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanılan Adıyaman kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili Adıyaman Tütün Platformu Sözcüsü Abdurrahman Tutdere, kapsamın genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Adıyaman tütününün geleneksel makineler ile üretilmesine dönük bir imkanın sağlanmasının olumlu ancak yetersiz olduğunu belirten Abdurrahman Tutdere, “Torba Kanunla 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununun 3. Maddesine eklenen 20. Fıkra ile Adıyaman’ın temel geçim kaynağı olan sarmalık kıyılmış tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını ön gören bir yasal düzenleme yapılmıştı. Basında yer alan haberlere göre bu 3 yıl hapis cezasını ön gören yasanın uygulanmasının bir yıl erteleneceği belirtilmiştir. Adıyaman üreticileri ve Tütün Platformu olarak bizler tütündeki yasakların ve hapis cezasının tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Yasanın uygulanmasının seçim nedeniyle bir yıl ertelenmesi bu sorunu çözmeyecektir. Adıyaman halkı tütüne uygulanacak vergi oranının belirlenmesini ve hapis cezasının tamamen kaldırılmasını talep etmektedir.

Sarmalık kıyılmış tütün ticaretinin alımının satımının ve naklinin önündeki tüm yasakların kaldırılmasını talep ediyoruz. Sadece oy hesapları için yasanın 3 yıl hapis cezasının uygulanmasının bir yıl ertelenmesi kabul edilemez. Adıyaman milletvekillerine çağrıda bulunarak, yapılacak düzenleme ile hapis cezalarının tamamen kaldırılmasını, 5607 sayılı yasanın 20. fıkrasının tamamen kaldırılması için yasa teklifi vermelerini talep ediyoruz. Hapis cezası kaldırıldığı takdirde Adıyaman üreticisi rahat edecektir” ifadelerini kullandı.