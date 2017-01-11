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11 Ocak 2017 12:18

Tütün hırsızları:“Biz FETÖ’cü müyüz niye çekiyorsunuz”

Tütün hırsızları:“Biz FETÖ’cü müyüz niye çekiyorsunuz”

11 Ocak 2017 12:18

Adıyaman’da, bir iş yerine girerek 15 bin TL değerinde tütün çalan ve daha sonra çalınan tütünlerle birlikte yakalanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Biz FETÖ’cü müyüz niye çekiyorsunuz” diye bağırdı.
Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’nde bulunan bir tütün dükkanına gece geç saatlerde giren R.K., E.Ş., S.Ç. ve Ö.B. iş yeri içerisinde bulunan 15 bin TL değerindeki kıyılmış tütünü çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 4 şahıs çarşı merkezinde ve Siteler Mahallesi’nde yakalandı. 4 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Biz FETÖ’cü müyüz niye çekiyorsunuz bizi” diye bağırdılar. Öte yandan, iş yerinden çalınan tütünlerin polis ekipleri tarafından bulunduğu ve iş yeri sahibine teslim edildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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