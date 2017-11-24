‘Tütün’ ile ilgili açıklama ve mitinglere ‘katılmayacağız’ açıklaması

Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz ve Adıyaman Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere ile muhtarlar tütün konusunda basın açıklaması yaptı. Merkez Köy Muhtarları Derneğinde Başkan Şevket Alagöz tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“TBMM’de görüşülen Torba Kanununda tütünle ilgili maddeleri Adıyaman Tütüncüsünün taleplerini tam olarak karşılamamaktadır. Tütünle ilgili kanunun uygulama tarihi 01 Temmuz 2018 tarihi olarak belirtilmiştir. Bu yasanın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi için demokratik yollarla mücadelemiz devam edecektir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haber sitelerinde bahsi geçtiği şekilde 24.11.2017 günü Adıyaman Hükümet meydanında yapılacağı duyurulan basın açıklaması, miting, yürüyüşü ile herhangi bir ilgimiz yoktur, desteklemiyoruz. Biz Merkez Köy Muhtarlar Derneği ve Tütün Platformu olarak Cumhurbaşkanımızı tütüncünün haklı talebini CİMER yoluyla ileteceğiz."