Tütün protestosunda gerginlik yaşandı

Artan Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Artan-Der) tarafından organize edilen basın açıklaması Demokrasi Parkında gerçekleştirildi. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan’ın da katıldığı basın açıklamasında, tütün üreticilerinin terör örgütü ile anılmasına tepki gösterildi.

Artan-Der Başkanı Mehmet Sait Yıldırım, sloganlar ve dövizler eşliğinde basın açıklaması yaptı. Mehmet Sait Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, “Biz Adıyaman halkı ve Artan-Der olarak öncelikle terör ile anılmaktan rahatsızlığımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. Yıllardır gezim kaynağı olan açık tütün olarak bilinen kıyılmış tütünün Adıyaman halkının en temel geçim kaynağı herkes tarafından bilinmektedir. Adıyaman’ın işsizlik sorununu önemli derecede azaltan, halkımızın refahını yükselten, yerel ekonomiye çok ciddi katkı sağlayan tütünün teröre finansman sağladığı haberleri Adıyaman tütün üreticilerini ve bu üründen geçimlerini sağlayan herkesi töhmet altında bırakmıştır. Huzur kenti olarak bilinen ve ülkemizin en sakin kentlerinden biri olan Adıyaman’ımızın tütün bahane edilerek terörle birlikte anılmasını şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, tütün ile ilgili yasal boşluğun giderilmesini ve vergilendirilmesini istedi.

Basın açıklamasının ardından dernek yöneticileri Demokrasi Parkından ayrıldı. Gurubun alandan ayrılmasının hemen ardından başka bir gurup Demokrasi Parkına geldi. Elinde tütün yaprakları ve elindeki kazma ile gelen bir kişi ve beraberindeki gurup Demokrasi Parkından Sümer meydanına yürümek istediler. Polis buna izin vermedi. Polis ile tartışan kalabalıktan bazıları oturma eylemi yapmak istedi. Daha sonra oturma eylemini belediyede yapmak istediler. Polisin buna izin vermedi. Önce polisle tartışan guruptan bazı kişiler bu kez birbirleriyle tartıştı. Tartışma sonrasında gurup olaysız bir şekilde dağıldı.