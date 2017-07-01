Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 18:52

Tütün protestosunda gerginlik yaşandı

Adıyaman’da tütün üreticilerinin basın açıklaması ve protesto gösterisinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tütün protestosunda gerginlik yaşandı

01 Temmuz 2017 18:52


Artan Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Artan-Der) tarafından organize edilen basın açıklaması Demokrasi Parkında gerçekleştirildi. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan’ın da katıldığı basın açıklamasında, tütün üreticilerinin terör örgütü ile anılmasına tepki gösterildi.


Artan-Der Başkanı Mehmet Sait Yıldırım, sloganlar ve dövizler eşliğinde basın açıklaması yaptı. Mehmet Sait Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, “Biz Adıyaman halkı ve Artan-Der olarak öncelikle terör ile anılmaktan rahatsızlığımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. Yıllardır gezim kaynağı olan açık tütün olarak bilinen kıyılmış tütünün Adıyaman halkının en temel geçim kaynağı herkes tarafından bilinmektedir. Adıyaman’ın işsizlik sorununu önemli derecede azaltan, halkımızın refahını yükselten, yerel ekonomiye çok ciddi katkı sağlayan tütünün teröre finansman sağladığı haberleri Adıyaman tütün üreticilerini ve bu üründen geçimlerini sağlayan herkesi töhmet altında bırakmıştır. Huzur kenti olarak bilinen ve ülkemizin en sakin kentlerinden biri olan Adıyaman’ımızın tütün bahane edilerek terörle birlikte anılmasını şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.


Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, tütün ile ilgili yasal boşluğun giderilmesini ve vergilendirilmesini istedi.


Basın açıklamasının ardından dernek yöneticileri Demokrasi Parkından ayrıldı. Gurubun alandan ayrılmasının hemen ardından başka bir gurup Demokrasi Parkına geldi. Elinde tütün yaprakları ve elindeki kazma ile gelen bir kişi ve beraberindeki gurup Demokrasi Parkından Sümer meydanına yürümek istediler. Polis buna izin vermedi. Polis ile tartışan kalabalıktan bazıları oturma eylemi yapmak istedi. Daha sonra oturma eylemini belediyede yapmak istediler. Polisin buna izin vermedi. Önce polisle tartışan guruptan bazı kişiler bu kez birbirleriyle tartıştı. Tartışma sonrasında gurup olaysız bir şekilde dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!